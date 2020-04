Suspendu pour 10 ans à la tête de la fédération de basket: Baba Tandian réagit

Baba Tandian a réagi suite à sa suspension du basketball sénégalais. « J'ai appris ça par la presse. Mais, personnellement je n’ai pas de réaction. Parce que je suis engagé dans un mouvement citoyen derrière le président de la République, Macky Sall, pour son combat contre le Coronavirus. Je pense que c’est ça qui est le plus important aujourd’hui, dans ce monde où nous vivons », a-t-il déclaré.



Selon lui, le monde est en danger, « les institutions sont en danger, l’économie mondiale est en danger. Ceux qui ont décidé de prendre cette décision au moment où tous les tribunaux sont fermés depuis longtemps pour cause de coronavirus, ont décidé de faire de leur propre tribunal, ils se le garderont leurs articles, moi je n’ai pas le temps de leurs articles ».



Il informe que le seul temps qu’il a, c’est le temps de l’action, pour voir qu’est-ce qu’il peut apporter à ce fléau qui est en train de mettre certains Etats en péril. « Aujourd’hui, on ne sait même pas si ce coronavirus va nous bouffer, bouffer tant d’autres, ou créer des choses interminables auxquelles personne ne peut imaginer », dixit-il sur la Rfm.



Il est reproché à l’ancien Président de la Fédération de Basket ses attaques multiples et multiformes à l’endroit de l’actuelle équipe dirigée par Maitre Babacar Ndiaye.