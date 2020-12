Suspension de Pape Gueye: l’appel de l’Olympique de Marseille rejeté par le CNOSF

Aligné samedi dernier au Vélodrome face au Stade de Reims (1-1), Pape Gueye ne pourra pas cette fois participer à la rencontre ce mercredi (21h) face à Angers, pour le dernier rendez-vous de Ligue 1 de l'année 2020. Expulsé mercredi dernier à Rennes (1-2), le milieu offensif a pourtant fait la déplacement avec le groupe olympien pour se rendre à Angers.



Le CNOSF rejette l'appel

L'OM avait pu aligner Pape Gueye samedi après avoir fait appel devant le CNOSF. Mais l'instance a estimé ce mercredi qu'il n'était pas forcément évident ou caractérisé que Clément Turpin, l'arbitre face à Rennes, a pris sa décision après échange avec le VAR. La suspension est donc maintenue et applicable face à Angers.



Si l'OM accepte la sanction et Pape Gueye ne sera donc pas aligné ce mercredi, le club phocéen est remonté car les enregistrements des échanges n'ont pas été fournis alors que l'OM est persuadé qu'il y a eu des discussions dans l'oreillette. Mais le milieu de terrain écopera bien d'un match de sanction, comme l'exigeait la décision initiale.



En coulisses, l'OM pourrait œuvrer pour que la mise à disposition de ces échanges entre les arbitres et la vidéo deviennent à l’avenir obligatoires pour plus de transparence.



Avec RMC Sport