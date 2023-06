Suspension de Walf TV : L'UJPLA envoie un message aux autorités sénégalaises

L’Union des journalistes de la presse libre Africaine ( U.J.P.L.A) dit avoir appris, avec "regret" la suspension de la diffusion des programmes de Walf TV pour une durée de trente (30) jours, pour une période allant du 1er juin au 1er juillet 2023, par les autorités sénégalaises.



Cette décision émanant du ministre sénégalais de la Communication et des Télécommunications intervient à la suite de la coupure, "sans notification ou mise en demeure préalable" à la direction de Walfadjri, du signal de la chaine depuis le 1er juin dernier, rappelle l'Union dans une note transmise à PressAfrik.



L’UJPLA, organisation panafricaine d'hommes et femmes des médias, attachée aux principes de la liberté de la presse et à celle d’informer dans le strict respect des règles d’éthique et de déontologie propres au métier, fortement "préoccupée" par le sort des professionnels, déplore cette mesure et invite les Autorités sénégalaises à rétablir la diffusion des programmes du groupe Walfadjri ».