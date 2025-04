Suspension de ses médias : Aïssatou Diop Fall dénonce une "tentative de liquidation" et promet de saisir la Cour suprême

« Ils m'ont remis ces documents pour me dire d'arrêter immédiatement la diffusion de ma chaîne YouTube et la parution de mes quotidiens Le journal et Le Public. Il n'y a aucune preuve qui montre que je suis dans l'illégalité », a-t-elle confié au micro de la RFM.

« Je suis légale dans la mesure où cette plateforme de validation des médias qui n'aurait même pas dû être si la presse n'était pas divisée et apeurée par les menaces indécentes de ce nouveau régime. On n’en serait pas là », a ajouté la journaliste.

Aïssatou Diop Fall explique avoir rempli toutes les formalités exigées. « J'ai essayé tant bien que mal de remplir cette plateforme là et de déposer mes documents. Je l'ai fait tout en sachant que quels que soient les documents que je dépose, jamais le gouvernement de Ousmane Sonko n'allait me reconnaître parce que c'était juste un prétexte pour m'éliminer parce que tout simplement je dérange. J'ai déposé tous les documents qu'ils ont demandé ».

La journaliste dénonce une décision « illégale », soulignant que ni le ministre de la Communication, ni le Code de la presse, ni même la Constitution du Sénégal n'accordent au ministre le pouvoir d'interdire l'activité d'un organe de presse.

« J'ai consulté mes avocats hier (vendredi) pour que lundi à la première heure nous allons saisir la Cour suprême. En attendant, je continue mes activités normalement parce que je ne suis pas illégale et que je n'ai reçu aucun document qui prouve le contraire », a-t-elle annoncé.

