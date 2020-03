Suspension provisoire du paiement des loyers : voila ce que demandent les locataires aux bailleurs

Au Sénégal, les locataires demandent 2 à 3 mois d’exonération de paiement. Ils ont écrit le président Macky Sall pour qu’il exhorte cette prise en charge afin d’éviter l’expulsion à des centaines de pères de familles.



« Nous agissons à cette occasion pour demander solennellement au chef de l’Etat de penser à ces milliers de pères de familles locataires, qui pour des raisons que nous savons, risquent d’être confrontés à des problèmes de paiement de loyer », a dit l’Association des locataires du Sénégal, dans une note.



Et de poursuivre : « Nous lançons un vibrant appel au président de la République afin que les locataires puissent être accompagnés dans les paiements de loyer pour les 2 ou 3 mois à venir, note l’Association, qui estime que c’est dans la dignité, la solidarité et l’entraide que le coronavirus sera vaincu.



Les locataires demandent également au président Sall de bien vouloir gérer toutes les mesures d’expulsion jusqu’à l’extinction complète de ce fléau mondial que constitue le Covid19.



« En pleine propagation du coronavirus, nous n’aimerions pas voir des locataires à la recherche désespérée de toit pour cause d’expulsion. Comment peut-on respecter les mesures et autres consignes des soignants si on n’a pas où passer la nuit ?, s’interrogent-ils.