Suspicions sur un report de l'élection présidentielle : faudra-t-il franchir le Rubicon?

Comme César faut-il franchir le Rubicon ? Le franchir dans un tel contexte serait lourd de conséquences pour la suite de la vie politique du pays. De plus, franchir le Rubicon dans un tel climat politique confus serait également d’outrepasser la loi fondamentale du pays qui cimente la Nation. En toute chose, il y a des limites, qu’il ne faut pas franchir. En politique quand on franchit le Rubicon cela veut dire qu’on a pris un pari hasardeux, décisif et irrévocable. En toute circonstance, il faut savoir raison garder. Le respect du calendrier électoral est un devoir.



César en franchissant le Rubicon savait que la République était en danger. « Alea jacta est », avait –il dit : (le sort en est jeté). Dans le cas présent, il est prématuré de marteler que cette République est en danger mais …