Sven Ulreich, gardien de but du Bayern Munich explique son erreur au Bernabéu

« C'est le destin d'un gardien de but. Si tu commets une erreur en tant qu'attaquant ce n'est pas si grave, comme défenseur central ça l'est un peu plus, et en tant que gardien c'est un but immédiat », a déclaré au quotidien 'Bild' Sven Ulreich, gardien de but du Bayer Munich après sa bourbe face au Réal Madrid lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions.

« Durant huit mois je n'ai pas fait d'erreur et aujourd'hui il m'arrive cela, c'est tellement triste que cela se soit produit dans une telle situation », a avoué Ulreich, le gardien habituellement remplaçant de Manuel Neuer, et auteur d'une très belle saison qui lui a permis d'obtenir la distinction de joueur de l'année de la part du club.

Lors de son interview Ulreich a refait le film de son erreur. Il a dit que lorsqu'il a vu la passe en retrait de Corentin Tolisso, la première sensation qu'il a eue était que Karim Benzema serait le premier sur le ballon.

« Je m'étais déjà préparé à une situation de un-contre-un dans ma tête, mais il a laissé passer le ballon et je me suis dit : « merd… », maintenant je ne suis pas en position de prendre le ballon avec la main'. J'ai voulu jouer avec le pied, mais je n'y suis pas arrivé non plus », a-t-il dit.

Une confusion totale au moment de sa sortie, et on le remarque bien. Comme le gardien allemand le dit, il s'était préparé à devoir effectuer une parade, et en une fraction de seconde, il faut changer de posture et jouer le ballon, c'est extrêmement compliqué.

Ulreich a aussi avoué que le comportement de ses coéquipiers, après l'élimination, a été excellent. « Les gars ont été merveilleux, ils m'ont tous dit que nous étions une équipe et que ce n'est pas seulement mon erreur qui a provoqué l'élimination », a assuré le gardien du Bayern.

Avec Besoccer