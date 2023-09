Syrie: 25 morts dans des affrontements dans l'est du pays, dit l'OSDH

Vingt-cinq personnes ont été tuées lors d'affrontements entre les forces dominées par les Kurdes et des combattants fidèles au régime syrien dans une localité arabe de l'Est de la Syrie, a indiqué, mardi 26 septembre, l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).



Les Forces démocratiques syriennes (FDS, une coalition soutenue par les États-Unis) ont annoncé mardi avoir «chassé les hommes armés du régime qui s'étaient infiltrés dans la localité de Dheibane», dans la province de Deir Ezzor, où des affrontements avaient déjà opposé début septembre les FDS et des combattants de tribus locales arabes, rapporte l'AFP.