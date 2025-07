Syrie: un calme précaire s'installe à Soueïda après l'annonce de la fin des combats par les autorités

À l’heure actuelle, un calme précaire semble s’être installé à Soueïda et dans ses environs. Mais les témoignages d’habitants et d’ONG dressent un tableau catastrophique de la situation humanitaire sur place : Soueïda est aujourd’hui une ville sinistrée.



Des dizaines de maisons et de commerces ont été systématiquement incendiés par les miliciens bédouins, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme. Le principal hôpital est submergé : transformé en morgue improvisée, il abrite des dizaines de corps non identifiés, provisoirement enterrés dans une fosse commune.



La population restante est livrée à elle-même, sans eau, sans nourriture ni électricité, dans une ville coupée de tout approvisionnement depuis plusieurs jours.



Si le cessez-le-feu est consolidé, l’autre grand défi sera de mettre en place un dispositif de distribution d’aides d’urgence aux habitants et de préparer le relogement de dizaines de milliers de déplacés, qui ont tout perdu.