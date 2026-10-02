Est de la RDC: dans le parc de Kahuzi-Biega, environ 100 hectares de forêt ont été déboisés au premier trimestre 2026

Après deux ans sans surveillance en raison de l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, le parc national de Kahuzi-Biega, dans le Sud-Kivu, a repris en début d'année 2026 sa mission d'évaluation des ressources naturelles. Ce parc est particulièrement scruté en raison des menaces de déforestation et de braconnage, alors qu'il abrite les gorilles de Grauer. Si les données sur cette espèce menacée de disparition sont encore trop parcellaires, l'ampleur de la déforestation inquiète : environ 100 hectares de forêt ont été déboisés entre janvier et mars, selon le responsable de la biosurveillance du parc.



