TQO Africain Dakar 2023 : Diarga Baldé et Mariatou Diallo filent en demies

Les quarts de finale du Tournoi de qualification olympique (TQO) de boxe pour les JO de Paris 2024 ont eu lieu mercredi à Dakar Arena. Parmi les six (6) "Lion"s quarts de finalistes, seuls Diarga Baldé et Mariatou Diallo sont qualifiés en demi-finales.



Le Sénégal avait six boxeurs en quart de finale mais seuls deux ont réussi à franchir cette étape. Chez les hommes, l’expérimenté Diarga Baldé (95 kg) faisait son entrée en lice. Une première dans la compétition qui s’est bien passée puisque Baldé a corrigé l’Égyptien Yousry Hafez et s’est qualifié en demi-finale.



L’autre victoire sénégalaise est signée, chez les dames, par Mariatou Diallo. Elle a dominé la Mozambicaine Régina Macaringué et poursuit ainsi son sans-faute, après deux victoires respectivement en seizième et huitième de finale. Alphonse Mendy, qui avait pourtant bien démarré les joutes, s’est fait éliminer par l’Égyptien Omar Elawady, rapporte le quotidien sportif "Stades".



Karamba Kébé, Seydina Konaté et Ndèye Seynabou Ndiaye sont éliminés par leurs adversaires respectifs. Les demi-finales sont prévues cet après-midi où le Sénégal verra ses boxeurs qualifiés en demies combattre pour chercher une place en finale du Tournoi de qualification olympique pour JO Paris 2024.