Tabaski 2022: les directives du Président Macky Sall à son gouvernement

Le Président Macky Sall a instruit les ministres concernés à assurer et sécuriser un approvisionnement correct des ménages en moutons pour la célébration de la fête de Tabaski prévue début juillet prochain.



Soulignant que la fête de Tabaski se tiendra dans un contexte international et économique assez particulier, le chef de l'Etat a demandé au gouvernement d’accentuer, avec les acteurs, " l’application effective des mesures de facilitation de l’approvisionnement des populations en moutons, à des prix accessibles", lit -on dans le communiqué du Conseil des ministres.



Le chef de l’Etat a également invité, les ministres en charge du Commerce, des Finances et de l’Elevage à prendre toutes les dispositions pour assurer la maitrise (durant cette période) "des prix de l’aliment de bétail. "