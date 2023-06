Tabaski 2023: le Premier ministre a visité les principaux centres d’approvisionnement en moutons de Thies

Le Premier ministre, Amadou Ba, qui assure également le portefeuille de ministre de l’Elevage et des Productions animales, en compagnie du porte-parole du Gouvernement Abdou Karim Fofana, a effectué une série de visites des points centraux de la région de Thies, à savoir Sandiara, Touba Toul et Séwékhaye.



La région de Thiès joue un rôle central dans l’approvisionnement de l’ouest du pays, notamment, à travers le site de Séwékhaye et les marchés de Touba Toul et Sandiara où 78 471 têtes sont répertoriées à la date du 15 juin 2023 contre 61 859 à la même période l’année dernière soit un surplus de 16 612 têtes (Quelques 206 028 sujets ont été enregistrés sur place l’année dernière à la veille de la Tabaski), se l’on en croit aux services de communication de la Primature.



Amadou BA et sa délégation ont ensuite fait cap vers le département de Thies plus précisément à Touba Toul.

Sur place, le Premier Ministre, ministre de l’Elevage a réitéré l’engagement du Gouvernement à accompagner les vendeurs pour une bonne campagne.



475 604 têtes de moutons recensées au 15 juin par le Gouvernement

Comme lors des précédentes étapes, le Premier Ministre, Ministre de l’élevage s’est réjoui du niveau d’approvisionnement du marché qui joue un rôle prépondérant dans le dispositif de vente des moutons.

Pour rappel, les besoins du marché national pour la Tabaski cette année sont estimés à 810 000 moutons dont 260 000 pour la région de Dakar.



A la date du 15 juin 2023, le suivi de 209 marchés à travers le pays affiche la situation suivante : 475 604 têtes de moutons recensées au niveau national contre 456 940 têtes à la même période en 2022 soit un surplus de 18 664 sujets ; 58 857 têtes de moutons enregistrées à Dakar contre 93 043 sujets en 2022 (-34 186) ; 132 040 sujets importés contre 119 384 en 2022 (+12 656).