Tabaski 2024 : Médina Wadène le marché reste bien approvisionné en moutons

A Médina Wadène, une localité dans le département de Kaffrine ( plus de 200 km de Dakar centre-est) le marché est inondé de moutons. Selon le correspondant de la RTS radio, les moutons sont à perte de vue. Les vendeurs viennent de tous les horizons du pays pour écouler leurs bêtes. Et les prix varient "entre 100 mille et 350 mille FCFA", renseigne le chef de poste vétérinaire, Sakhéwar Diouf au micro de la radio nationale.



Sur les lieux pour constater l'état de déroulement de la vente à Médina Wadène, le ministre secrétaire d'Etat aux coopératives et de l'encadrement, Alpha Ba, fait part de ses impressions, "nous avons pu observer sur le terrain le respect strict des dispositions qui ont été déterminées lors du Conseil interministériel lié à la préparation de la Tabaski. Parmi ces décisions la plus importante. C'était la mise en place d'un dispositif sécuritaire important. Tous les témoignages que nous avons entendus, tout le monde parle de l'existence d'un système de sécurité satisfaisant. Nous remercions les autorités d'avoir veillé au respect strict des dispositifs qui ont été pris".



Les vendeurs de moutons ont profité du passage de Dr Alpha Ba pour souligner le lancinant problème de l'aliment de bétail. A cet effet, ils appellent l'Etat à le mettre en place et à temps. Leur répondant, Dr Alpha Ba a tenu à rassurer tout le monde. "Au même moment où je suis arrivé la quantité d'aliment de bétail mise à disposition de lieu de vente venait d'arriver. Le préfet et les autorités administratives ici présents avec tous les acteurs concernés prendront les dispositifs nécessaires pour un bon dispatching", a informé Dr Ba.



A Médina Wadène, les moutons ne manquent pas. Le marché est abondamment approvisionné et tout le monde y trouve son compte d'après autorités et éleveurs. Et sur le plan sécuritaire, les jeunes de la commune se sont constitués en groupe de surveillance pour veiller au grain, moyennant 15 mille FCFA par décharge d'un camion de moutons.