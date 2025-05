Tabaski 2025 : l’État suspend temporairement la vente d’oignons par les agrobusiness pour soutenir les petits producteurs

À quelques semaines de la fête de la Tabaski, le directeur général des marchés a annoncé, par le biais d’une lettre circulaire, une mesure visant à soutenir les petits producteurs d’oignons et de pommes de terre.



Du 22 mai au 15 juin 2025, les grandes exploitations agricoles et sociétés d’agrobusiness sont invitées à suspendre temporairement leurs ventes. Cette décision intervient dans un contexte de saturation du marché, ayant entraîné une forte chute des prix à la production et d’importantes pertes post-récoltes.



« Cette situation traduit l’importance des stocks disponibles et en souffrance au niveau des petits producteurs », souligne la note circulaire adressée aux opérateurs du secteur.



La mesure vise à offrir une fenêtre de commercialisation exclusive aux petits producteurs, souvent dépourvus de moyens de conservation ou de circuits de distribution efficaces. L’objectif est clair : leur permettre d’écouler leurs produits dans de meilleures conditions économiques, en particulier à l’approche d’une période de forte consommation.



Le directeur général des marchés en appelle à l’engagement solidaire des acteurs de la filière, insistant sur l’importance d’un soutien concerté à la production locale :



« J’attache du prix au respect de cette mesure et vous remercie de votre compréhension et engagement à cette démarche de solidarité économique. »