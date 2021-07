Tabaski : entre 1.500 et 2.000 techniciens de surface mobilisés pour rendre propre les artères des villes

Le coordonnateur des programmes techniques et spéciaux de l’Unité de Coordination et de la Gestion des déchets solides (UCG), Al Assane Samb est à pied d’œuvre pour tenir la capitale sénégalaise propre à l’occasion de la fête de Tabaski. Entre 1.500 et 2.000 techniciens de surface sont mobilisés pour rendre les artères propres.



« Nous avons deux agents supplémentaires sur chacun des 30 points de regroupement Tabaski installés près des sites de vente de moutons. Ces agents sont recrutés pour tenir ces sites propres, renforcer le dispositif en place durant cette période pré-Tabaski. Ce qui fait 60 agents supplémentaires recrutés pour la région de Dakar », a dit Al Assane Samb.



Il a promis que des mesures nécessaires pour rassurer la levée des déchets qui y sont stockés, à travers notre dispositif de collecte mobile. « Les vendeurs font l’effort de nettoyer les lieux de vente, mais s’ils ne le font pas, nos agents prennent en charge ces points ».



« D’habitude, les occupants quittent sans nettoyer les points. Nous faisons le tour pour assurer le nettoiement. Ce qui fait que le jour et le lendemain de la Tabaski sont souvent très difficiles pour nos agents parce qu’ils sont obligés de corriger tous les manquements causés par ces sites de vente », a-t-il ajouté.



Ce qui fait que le jour de la Tabaski, 1.500 et 2.000 techniciens de surface sont mobilisés pour rendre les artères de villes propre.