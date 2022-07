Tabaski2022 : la vente de "Nokoss" sur les réseaux sociaux, un business en vogue à quelques jours de la fête

Du pessimisme face à ces produits du net



« Flemmardise » et « paresse » sont selon Awa Mbaye la raison pour laquelle certaines femmes sénégalaises achètent ces Nokoss en pot. Mariée depuis un an, elle souligne qu’elle n’a jamais acheté cela et qu’elle en préparait elle-même. « Pour dire vrai, je n’aime pas acheter ces genres de produits sur les réseaux sociaux parce qu’avec la vente en ligne on ne sait jamais à quoi s'attendre ou ce que les vendeurs mettent dedans. Je préfère aller au marché acheter les ingrédients et le faire moi-même comme de ce fait je sais ce que je mange. Je tiens beaucoup à l’hygiène dans ce que je mange. En tant que femme, quand on gère son ménage et qu’on cuisine il y a des choses qu’on ne doit jamais délégué surtout ce qui va dans le ventre. Bien vrai que je travaille, je veille à m’organiser de telle sorte que les week-ends, je prépare les Nokoss dont j’ai besoin et les mettre dans le frigo. La vie à Dakar n’est pas facile, mais il ne faut pas prendre cela comme excuse pour acheter n’importe quoi. De plus en plus, je vois des femmes qui ne cuisine plus elles commandent tout sur les réseaux sociaux pour revenir faire des anos en disant que ce qu’on leur a vendu est mauvais. Mesdames, il faut arrêter cela organisez-vous », conseille-t-elle.



Ce que la vendeuse Bigué Diop a balayé d’un revers de la main en soutenant le contraire. « Il y a rien de mal a acheté du Nokoss déjà préparé, il faut que les femmes arrêtent de juger les autres. Certains ont le temps de le faire elle-même tandis que d’autres non. Chacun a une vie différente, il ne fait pas se baser sur sa vie pour juger les autres, parfois, c’est difficile d’avoir du temps pour aller au marché et faire les courses ici à Dakar personne n’a le temps. Celles qui veulent acheter et les autres faites vos propres Nokoss, c’est simple », pesté-t-elle.



Devenu un produit très prisé par les femmes qui ne fatiguent plus pour en faire, il est aussi devenu exposé dans certains supermarchés. Des petits Start-up sont aussi nés grâce à la vente de ces produits très sollicités et nécessaire pour la cuisine au Sénégal.