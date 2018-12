Taekwondo: Balla Dieye élu président de la Fédération

Plusieurs fois champion du Sénégal et d’Afrique de taekwondo, Balla Dieye, 39 ans, a été élu dimanche président de la Fédération sénégalaise de la discipline. Il succède donc à Ibrahima Ba pour quatre ans.



« Ce qui me motive à me présenter à la présidence de la Fédération, c’est une suite logique de ma carrière », avait-t-il déclaré. Balla Dieye a raccroché après les Jeux olympiques de Rio (Brésil) en 2016. Il a bien représenté le Sénégal sur le plan continental et mondial.