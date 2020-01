Talibé battu à mort à Linguère: le maître coranique et un condisciple placés sous mandat de dépôt

Le juge du 2e cabinet du Tribunal de grande instance (Tgi) de Louga (nord-est du Sénégal) a placé sous mandat de dépôt, le maître coranique et le présumé meurtrier du talibé, Fallou Diop, âgé de 11 ans, rapporte la RFM.



Fallou Diop a été battu à mort par son condisciple et surveillant, Maguette Diop, 15 ans, dans un daara (école coranique) à Rawdou dans la commune de Thiel (Linguère). Ce, au motif que Fallou Diop n’avait pu réciter sa leçon du jour.



Ils sont poursuivis pour « meurtre, mis en danger à la vie d’autrui, non assistance à une personne en danger ». La date de leur jugement n’a pas encore été fixée. Le jeune a été inhumé mercredi sur autorisation du procureur.