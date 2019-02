Tamba: après la violence, Sidiki Kaba remet 4 millions de Fcfa aux familles des disparus et 3,5 millions aux blessés

Le ministre des Affaires étrangères en compagnie d’une forte délégation, s’est rendu mercredi, à Tambacounda, pour présenter les condoléances du gouvernement aux familles des victimes qui ont perdu la vie lors de l’accrochage entre les militants du candidat du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) et ceux de la coalition du président sortant (BBY), lundi dernier.



Au nom du Président sortant, Macky Sall, Me Sidiki Kaba a remis à chacune des familles éplorées 2 millions de F Cfa. Et, les 7 blessés ont reçu chacun 500.000 F C Fa.



Me Kaba s’est, tour à tour, rendu aux domiciles des deux victimes, Ibrahima Diop et Cheikhou Touré dit Mathieu. Il était en compagnie du Directeur général de la Police nationale, Ousmane Sy, du directeur du GMI, Hamidou Laam, du Gouverneur de la région, du préfet du département de Tambacounda.



Le représentant du Président Macky Sall a fait savoir que la justice fera son travail et que des indices non-négligeables se trouvent entre les mains des enquêteurs.