Tamba : le chauffeur du camion qui a tué trois (3) mécaniciens condamné à 6 mois de prison ferme

Le chauffeur de camion Thioukry Ndao a été finalement condamné pour son crime, rapporte « L’Observateur ». Il a écopé de la peine de six (6) mois de prison ferme pour avoir causé la mort de trois (3) jeunes mécaniciens à Gouloumbou dans la région de Tambacounda.



Les faits qui lui sont reprochés, remontent au jeudi 2 mars 2023 vers 21 heures. Le sieur Ndao, au volant de son camion, en provenance de Tambacounda pour rallier Kolda a mortellement heurté trois jeunes mécaniciens qui se trouvaient dans leur atelier. Alertés, les gendarmes ont interpellé le mis en cause.



Attrait devant le tribunal de grande instance de Tambacounda, le mis en cause a révélé que l’accident a été causé par la crevaison d'un de ses pneus. Reconnu coupable « d'homicide involontaire, de blessures volontaires et de défaut de maîtrise de son véhicule de transport interurbain ». Il a été condamné à 6 mois de prison ferme et à une amende de 50 000 Fcfa. Il lui sera interdit de conduire pendant un an à sa sortie de prison.