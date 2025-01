Tambacounda : 2 morts et 2 blessés dans un accident à Missirah

Deux morts et deux autres légèrement blessés, c’est le bilan de l’accident survenu ce vendredi, à hauteur de Missirah, commune située à environ 33 kilomètres de la ville de Tambacounda. Selon l’Aps, ce drame est survenu lorsqu'un camion transportant du bois s’est renversé.



« Il s’agit d’un camion qui s’est renversé sur son flanc droit. On a dénombré deux morts et deux blessés légers », a précisé la même source signalant qu’une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de l’accident.