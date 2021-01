Tambacounda : elle abandonne son époux et se marie avec un autre

Le mariage entre A.Dioum et M. Djigo, qui a duré 3 ans, a atterri devant la brigade de recherche de Tambacounda. Le couple est accusé de bigamie et sera jugé mercredi prochain.



L’Observateur qui donne l’information dans son édition de ce lundi, renseigne que A.Dioum, âgée de 21 ans, a abandonné son premier époux à Tambacounda pour se remarier avec Y. Dioum à Sinthiou Malème. Leur mariage a été scellé au courant du mois de décembre 2017.



Informé de la seconde noce de sa femme, M.Djigo a mené sa propre enquête. Les résultats obtenus lui ont confirmé la rumeur.



Il demande à son épouse de revenir au domicile conjugal. Cette dernière refuse. M. Djigo dépose une plainte contre son épouse pour Bigamie et contre Y.Dioum pour complicité de bigamie.



Arrêtés ce grâce à l’enquête ouverte par les éléments de la localité, les deux tourtereaux ont été déférés au parquet le 7 janvier, devant le procureur. Mis en liberté provisoire, ils seront jugés mercredi prochain.