Tambacounda : fortes pluies et crues du Mamacounda, plusieurs habitations sinistrées

De nouvelles inondations ont frappé Tambacounda dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, touchant durement plusieurs maisons et ateliers situés le long du Mamacounda, un cours d’eau qui traverse la ville sur une dizaine de kilomètres d’est en ouest.



Selon l’Agence nationale de la météorologie, la capitale orientale du Sénégal a enregistré « 152,8 mm » de précipitations dans les faubourgs, au lendemain d’un épisode pluvieux d’une intensité rare.



Au quartier Médinacoura, « plusieurs habitations se trouvant aux abords du Mamacounda se trouvent dans un état piteux » au lendemain des intempéries. Cette nouvelle crue intervient à peine un mois après celle du 14 juillet, qui avait déjà sinistré plusieurs concessions.



Le long du Mamacounda, le décor est sombre, ateliers, jardins et habitations ont été envahis par les eaux, laissant derrière eux des dégâts considérables. Les riverains, déjà éprouvés par les intempéries de juillet, font face à une nouvelle épreuve, tandis que la décrue reste incertaine.



Les relevés pluviométriques effectués à l’intérieur de la ville font état d’un cumul de « 145,5 mm » d’eau. Dans les arrondissements environnants, Missirah a enregistré « 79 mm » et Koussanar « 124,5 mm ».



Les localités de Makacoulibantang, Koumpentoum, Nettéboulou et Dialakoto affichent respectivement « 31 mm », « 131 mm », « 34,5 mm » et « 135,5 mm ».