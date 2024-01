Tambacounda : l’explosion d’un téléphone fait des ravages dans le village de Sinthiou Farine

L’explosion d’un téléphone portable branché à une prise solaire à créé d’importants dégâts matériels au village de Sinthiou Farine dans la commune de Makacolibantang (département de Tambacounda). Le drame s'est produit samedi vers 15 heures.



Les flammes ont tout ravagé sur leur passage. A en croire nos confrères de Senegal7, même les récoltes de cette année n’ont pas été épargnées. Mil, maïs, sorgho, coton, volaille…, ont été réduits en cendres, malgré l’intervention des populations avec les moyens de bord notamment des seaux d’eau et autres. Trois maisons situées à la lisière du village ont échappé au drame.

L’adjoint au maire de Makacolibantang et le sous-préfet étaient également sur les lieux pour réconforter les sinistrés.



La gendarmerie, qui a procédé au constat, a ouvert une enquête. Par ailleurs, les populations sollicitent l’aide des autorités et autres bonnes volontés.