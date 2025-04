Tambacounda : les paris foot et les motos Jakarta identifiés comme principales causes de l’abandon et du redoublement scolaire chez les garçons

« Les taux de redoublement et d’abandon sont plus élevés chez les garçons que chez les filles », a déclaré Assane Mbengue, inspecteur d’académie de la région de Tambacounda, lors de la présentation du rapport annuel de la Revue de l’éducation et de la formation.



L’inspecteur pointe du doigt « les jeux de pari foot, la recrudescence des motos-taxis, ainsi que la présence de sites d’orpaillage, notamment dans la région de Kédougou », comme étant les principales causes d’abandon scolaire chez les garçons.



« Dans nos analyses, nous essayons de montrer que, sur de nombreux indicateurs, les filles sont en avance sur les garçons. Cela s’explique en partie par certaines menaces qui touchent davantage les garçons. Parmi celles-ci figurent le phénomène des motos Jakarta, les paris foot et les sites d’orpaillage. Ce sont des facteurs préoccupants qu’il faut combattre », a souligné M. Mbengue.