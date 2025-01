Tambacounda : un incendie ravage le village de Sourouwel avec des pertes matérielles considérables

Ce vendredi 08 janvier 2025, un incendie d'une rare violence a frappé le village de Sourouwel, situé dans la commune de Neteboulou, détruisant pas moins de 40 concessions.

L'incendie aurait été provoqué par un accident domestique. Une habitante, en préparant un repas, a accidentellement déclenché le feu en raison d'une huile qui a pris feu dans une cuisine en paille. "C'était une belle-mère qui préparait à manger. Malheureusement, l'huile a pris feu et s'est vite propagée dans la cuisine en paille. Et comme il y avait un vent très fort ce jour-là, c'est lui qui a joué un rôle clé dans l'extension rapide des flammes", témoigne un villageois. Malgré les efforts des habitants, et l'aide d'autres villages voisins, le feu n'a pu être maîtrisé.



Les sapeurs-pompiers, venus de Tambacounda, sont finalement intervenus, mais malheureusement trop tard pour éviter les dégâts considérables. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été déplorée. C'est le seul soulagement au milieu de cette tragédie. Cependant, les habitants ont tout perdu : leurs récoltes, leurs volailles et leurs biens ont été réduits en cendres. "Nous avons tout perdu. Les récoltes, la volaille, tout est parti en fumée", a confié un sinistré, encore sous le choc de la catastrophe.



Malgré l'ampleur des pertes matérielles, la solidarité s'est manifestée au sein des habitants et des villages alentours.