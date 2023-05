Tambacounda : un réseau de trafic d'enfants démantelé, 5 enfants libérés

Les éléments de l’Antenne régionale de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (Dnlt) ont démantelé un vaste réseau de trafic d’enfants. La bande qui intervient entre Bissau et Dakar, a été interceptée alors qu’elle convoyait un groupe d’enfants vers la capitale sénégalaise.



C’est suite à un contrôle de routine au poste de Gouloumbou, dans la commune de Missirah, département de Tambacounda, dans l'Est du pays, que les hommes de l’Adjudant Diouf ont immobilisé, dans la nuit du 8 mai dernier, un véhicule en provenance de la Guinée-Bissau, en partage pour Dakar.



Selon L’Observateur qui donne l’information, la fouille opérée à l’Intérieur du véhicule a permis de trouver un jeune homme accompagné de 5 enfants âgés entre 5 et 7 ans dont une fille de teint clair âgée de 11ans.



L’enquête ouverte a permis de déterminer les véritables contours du voyage des enfants. En réalité, selon le journal, il s’agit d’un vaste réseau de trafic d’enfants recrutés depuis la Guinée-Bissau pour se rendre à Dakar.



Soumis à une interrogation serrée, le mis en cause accepte de coopérer en déclarant qu’il est un maître coranique disposant d’un Daara à Dakar, comprenant un effectif de 30 enfants, qui seront utilisés dans la mendicité et qu’ils devront lui verser des montants entre 100 et 500 F Cfa par jour, soit un total de 450 000 F Cfa par mois.



Attrait devant la barre du tribunal de Dakar, le prévenu n’a pas nié les faits. Dans son réquisitoire, le procureur a demandé la peine de 3 mois ferme. Le tribunal a confirmé la peine.