Tambacounda : une différence de 5 FCFA envoie 300 livreurs de pain au chômage

Depuis une semaine, les habitants de Tambacounda sont contraints d’aller payer directement leurs pains à la boulangerie. La cause, un désaccord sur la somme de 5 F CFA entre les boulangers et les boutiquiers.



D’après Seneweb, les boutiquiers de Tamba se sont braqués contre la réduction de 5 fcfa par les boulangers, portant leur bénéfice qui était de 20 F à 15 f sur chaque baguette de pain.



Face à ce refus catégorique, les boulangers qui se disent ouverts au dialogue pour trouver une solution ont invité les consommateurs à aller acheter leurs baguettes de pain directement à la boulangerie la plus proche. En attendant que les boutiquiers reviennent à de meilleurs sentiments, les livreurs au nombre de 300, sont directement envoyés au chômage.