Taxawu Senegaal exige justice pour « l’incendie criminel » de son siège

Taxawu Senegaal exige que les coupables, quels qu’ils soient, soient identifiés, traduits en justice et sanctionnés conformément à la gravité de leur crime.

« À la gendarmerie, Taxawu Senegal rappelle qu’elle a pour mission d’enquêter sur les crimes et d’en traquer les auteurs, sans distinction ni favoritisme », précise la plateforme Taxawu Senegaal.

Déterminée à obtenir justice, Taxawu Senegaal affirme qu’elle suivra ce dossier jusqu’à son terme.

Elle ne cessera son combat qu’une fois les responsables arrêtés et condamnés avec la rigueur que dictent les lois de la République. Ce combat s’inscrit dans la défense des principes d’équité et de justice au service de tous les citoyens.