Tchad : 42 morts dans de nouveaux combats entre deux communautés dans l'Est

Au moins 42 personnes ont été tuées dans des combats entre «deux communautés» dans l'est désertique du Tchad, a annoncé jeudi le ministère de la Sécurité publique, dans une région où s'affrontent régulièrement cultivateurs sédentaires et éleveurs nomades, ou d'autres groupes, pour des conflits fonciers.



Ces affrontements, dont un communiqué du ministère ne dit ni entre quels groupes exactement ni combien de temps ils ont duré, ont aussi abouti à l'«arrestation de 175 personnes directement sur la scène de crime», où «une grande partie» du village de Tileguey, dans la province du Ouaddaï, a été «incendié par des hommes armés».



«La situation est maîtrisée, mais je cherche à réconcilier les différentes parties», a assuré dans un message téléphonique à l'AFP le ministre de la Sécurité publique, le général Mahamat Charfadine Margui, qui se trouve sur place à la tête d'une délégation du gouvernement et de l'armée afin de «faire toute la lumière» sur ce nouveau drame.



Ces genres d'affrontements très meurtriers sont récurrents dans l'est et le sud de ce vaste pays semi-désertique du Sahel.



Ils opposent le plus souvent éleveurs nomades arabes et cultivateurs autochtones sédentaires, les premiers faisant passer ou paître leurs troupeaux dans les champs des seconds, ou bien des communautés locales qui se disputent la propriété de certaines terres.



AFP