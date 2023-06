Tchad: au moins neuf personnes tuées dans de nouvelles violences dans le sud

Au moins neuf agriculteurs ont été tués et trois autres portés disparus lors d’une attaque lancée pour venger un des leurs, tué dans une bagarre.



Tout est parti cette fois d’une querelle entre un agriculteur et un éleveur qui venait de mettre ses bœufs dans le champ d’arachides du premier. Les choses vont dégénérer et, dans la bagarre qui s’ensuit, l’agriculteur est blessé et l’éleveur meurt, selon plusieurs témoins sur place.



Un second éleveur va alors rameuter d’autres bouviers et commerçants de leur tribu. Ils vont lancer un raid meurtrier sur le village de Bara 2, n’hésitant pas à tuer tous les agriculteurs qui étaient sur leur chemin.



Le curé de la paroisse Saint-Jean de Bouna, l’abbé Jacob Mbaïaboum était sur place, vendredi 26 mai, pour l’enterrement des victimes de ce qu’il nomme « une barbarie » : « Nous avons pu enterrer neuf personnes dans un même endroit, à Barat 2, mais il nous reste encore trois disparus. Nous n’avons pas retrouvé leurs corps. La situation qui a sévi à Barat 2, c’est vraiment lamentable, c’est horrible. Corps brûlés, doigts coupés… »



Ce qui s’est passé dans ce village de la région du Mandoul est différent des violences qu’on observe dans le Logone oriental voisin où de nombreux villages subissent, depuis deux mois, les assauts de groupes armés non encore identifiés qui ont fait des dizaines de victimes, estime le curé et deux habitants de Bara 2, même s’ils s’inquiètent pour l’avenir.



Un peu plus tôt dans la journée, du vendredi 27 mai, un groupe d’éleveurs à motos et à cheval avait lancé une attaque contre le village voisin de Bara 1. « Heureusement qu’un peloton de gendarmes déployés sur place depuis jeudi les a chassés », selon les mêmes sources.