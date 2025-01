Tchad: braquage d’un transporteur d'or sur la route Abéché - N'Djamena avec une véritable fortune

Selon un marchand d’or d’Abéché, au moins 20 commerçants avaient confié de l’or brut, non travaillé, à un transporteur afin que leur marchandise soit acheminée à N’Djamena où elle est habituellement revendue ou envoyée au Moyen-Orient. Mais à la sortie d’Abéché, le transporteur a été attaqué par une voiture, avec à son bord quatre individus armés.



Le transporteur et l’ensemble de sa cargaison ont été emmenés par les quatre braqueurs à Tiné dans la province du Ouadi Fira, à la frontière avec le Soudan. C’est là que trois d’entre eux ont été interpellés en compagnie d’un complice il y a quelques jours.



Selon une source proche du dossier, l’interpellation a permis de mettre la main sur les armes qui ont servi au braquage, sur de l’argent en devise ainsi que sur une petite partie de l’or dérobé. Seul « 1,6 kg d’or a été retrouvé sur les plus de 25 kg que comptait la cargaison. L’étendue du préjudice est évaluée à environ 1,2 milliard de francs CFA [environ 1,8 million d'euros] », détaille la source, avant d’expliquer que l’or brut volé est tchadien, extrait dans les sites d’orpaillage de Kouri Bougoudi et Kouri 35 à Faya-Largeau.



À cause de la sensibilité de l’affaire, le tribunal d’Abéché a été dessaisi au profit de celui de N’Djamena. Les trois braqueurs présumés et leur complice ont été transférés dans la capitale. Le quatrième braqueur est toujours en fuite dans la zone de Tiné mais les recherches continuent en collaboration avec le gouverneur du Ouadi Fira.