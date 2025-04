Tchad: comment interpréter la dégradation militaire d’un général cousin du président?

Au Tchad, la surprise a été totale le week-end du 12-13 avril 2025 lorsque les Tchadiens ont appris par un communiqué du Secrétariat général du gouvernement rendu public sur son compte Facebook qu'Abdelrahim Bahar Mahamat Itno, parent très proche du président du pays, Mahamat Idriss Déby Itno, et l'un des plus hauts gradés de l'armée, venait d'être rétrogradé au bas de l'échelon militaire et radié de l'armée pour « faute grave », sans plus de détails.



Les spéculations sont allées bons train, jusqu'à ce que tout le monde découvre un message vocal du général d'armée diffusé dans un groupe WhatsApp dans lequel il a qualifié notamment le pouvoir de corrompu, en appelant les membres de sa famille à le renverser.



Mais ce n'est pas la première fois qu'un membre du clan défie le président actuel. Une conséquence de la crise qui traverse le clan au pouvoir et des tensions dues à la guerre civile au Soudan, selon des spécialistes du pays.



Mécontentements

Le sociologue Gondeu Ladiba rappelle que c'est le troisième ou quatrième général appartenant au noyau central des Itno, à subir les foudres de Mahamat Idriss Déby Itno après l'avoir défié publiquement. Mais au-delà, la dégradation de son cousin Abdelrahim Bahar Mahamat Itno du plus haut grade de l'armée – général 5 étoiles – au plus bas – soldat de 2e classe – avant sa radiation, est une preuve supplémentaire de la crise qui couve au sein du clan qui dirigeait le pays du temps de Déby Itno père.



Gondeu Ladiba affirme, au micro d’Esdras Ndikumana : « Ils sont écartés, ils n’ont plus l’influence qu’ils avaient dans certains secteurs économiques, notamment les transports, tout ce qui est orpaillage… Il y a eu une redistribution des cartes. Du coup, leur pouvoir économique a baissé. Tout ça, ça crée des mécontentements. »



L’influence de la guerre au Soudan

Et pour le chercheur Laurent Marchal, c'est également un message de fermeté envoyé aux membres des Forces de défense et de sécurité qui seraient tentés, comme un petit nombre l'a déjà fait, de rallier le camp du général soudanais al-Burhan, en guerre depuis le 15 avril 2023, par reflexe communautaire. Déjà, il y a quelques jours, le pouvoir a sorti un décret qui prévoit la radiation et la perte de nationalité dans un tel cas, selon le chercheur : « Je pense que le président a affirmé sa volonté de maintenir un contrôle de plus en plus marqué de son armée, et notamment d’éviter le transfert de certaines de ses troupes du Tchad au Darfour. Donc, on voit que cette politique-là est mise en œuvre, y compris – et je crois que c’est à dessein – vis-à-vis d’officiers qui sont dans la famille Itno, pour montrer qu’ils ne plaisantent pas. »



La tension au sein de l'armée tchadienne va être de plus en plus forte avec le durcissement de la guerre au Darfour, prévient Laurent Marchal.