Tchad: des morts et blessés dans l'incendie d'un dépôt de munitions à Ndjamena

« On a vu l'air devenir particulièrement rouge. On a entendu une très forte explosion, tellement forte qu'on l'a ressenti sous nos pieds », témoigne Mahamat habitant du quartier. C'est en milieu de soirée dans le quartier de Goudji à Ndjamena qu'une immense explosion a eu lieu, embrassant le ciel et effrayant les habitants. Le dépôt de munitions militaires est en feu et des explosions régulières et impressionnantes résonnent : « On entendait surtout le sifflement des projectiles qui passaient au-dessous de nos têtes, poursuit Mahamat. C'était dur à vivre, surtout pour les femmes et les enfants. Les fenêtres et les portes bougeaient. On ne pouvait pas fermer. Dès que l'on fermait une porte, une explosion arrivait et ouvrait la porte. On avait l'impression que ça avait frappé juste à côté. »



Dans la nuit, le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement du Tchad, Abderaman Koulamallah est revenu auprès de RFI sur la situation : « Ce dépôt a pris feu accidentellement. Bien entendu, dans un dépôt militaire, cela occasionne des explosions d'obus, de munitions, et c'est assez impressionnant [...]. Les forces d'interventions dont des pompiers sont sur place. On attend que ça se calme un peu pour maîtriser la situation. »



Cette nuit, avec l'intervention des militaires et des pompiers, l'incendie diminuait peu à peu. Dans la nuit, le président Mahamat Idriss Déby a déclaré sur sa page Facebook qu'il y avait des morts et des blessés, sans qu'un bilan humain ne soit communiqué. « Un incendie dans un dépôt de munitions (...) a provoqué des dégâts humains et matériels. Paix aux âmes des victimes, sincères condoléances aux familles éplorées et prompt rétablissement aux blessés », a-t-il écrit, ajoutant : « Une enquête sera ouverte pour déterminer les causes et situer les responsabilités ».