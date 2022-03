Tchad: l'ancien chef d'état-major des rebelles du Fact se rallie le pouvoir de transition

Après une première nuit passée sur le sol tchadien, ce mercredi, le colonel Nigue Kross a été signalé dans le village de Onianga-Kébir, près de la frontière libyenne ce jeudi matin, selon des sources.



Le colonel Nigue Kross avait rejoint la rébellion du Frolinat 1979, à l’âge de 16 ans. Il a ensuite roulé sa bosse dans l'armée, puis d'un mouvement rebelle à l'autre, jusqu'à son ralliement au Fact de Mahamat Mahdi Ali, il y a deux ans, où il a été nommé chef d'état-major adjoint.



C'est le titre qu'il portait quand la rébellion a lancé sa grande offensive d'avril l'année passée. Celle au cours de laquelle le président Idriss Deby Itno a été tué. Est ce une volonté de monter en épingle ce ralliement ? En tous les cas, des sources militaires tchadiennes assurent que c'est lui qui était à la tête de cette offensive et qu'il aurait sauvé Mahamat Mahdi Ali d'une capture certaine lors des combats.



Du côté du Fact, au contraire, on minimise. Nos sources soutiennent qu'il a été porté disparu dès le 19 avril, avant de réapparaitre un mois plus tard. C'est à ce moment qu'il est devenu le chef d'état-major par intérim des Fact. Son supérieur Mahamat Oumar Choukou, à la tête de l'offensive rebelle, était tombé sur le champ de bataille.