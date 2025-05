Tchad: l'audition de l'ex-Premier ministre Succès Masra reportée, ses avocats refoulés

Au Tchad, la procédure judiciaire concernant Succès Masra a commencé lundi 19 mai 2025, mais par un cafouillage. L’ancien Premier ministre et président du parti les Transformateurs, en garde à vue depuis vendredi matin, est accusé notamment d’incitation à la haine et d’avoir provoqué le massacre de 42 éleveurs par des cultivateurs de sa région natale la semaine dernière. Il devait être entendu lundi matin par les enquêteurs, mais ses avocats expliquent ne pas avoir pu l’assister.



Les avocats de Succès Masra expliquent ce soir avoir été éconduits de l’entrée de la Coordination de la Police judiciaire, ou leur client était entendu par les enquêteurs.



Selon eux, un agent les menacé et insulté. « Bandits, osez entrer si vous êtes des hommes », leur aurait-il lancé. Pendant ce temps, à l’intérieur, le président des Transformateurs refuse de répondre aux questions des officiers de la police judiciaire en l’absence de ses avocats.



Une plainte a été déposée pour injure et menace publique, explique les représentants de Succès Masra qui racontent tout de même que l’agent a été sanctionné par sa hiérarchie. Mais face à ce qu’ils qualifient « d’incident majeur » les avocats ont demandé le report de l’audition à demain matin.



Du côté du parti, on s’interroge ce soir, « il reste à vérifier que cet événement n’avait pas pour but d’empêcher les avocats d’assister à l’audience de leur client ». Enfin, les autorités n’ont pas souhaité commenter l’affaire, le porte-parole du gouvernement dit s’en « remettre à la justice pour une affaire qui concerne un justiciable comme les autres ».



La procédure judiciaire devrait pouvoir commencer ce mardi le président des Transformateurs devra notamment justifier d’un audio enregistré en mai 2023 dans lequel il appelle à l’autodéfense des populations chrétiennes du sud du pays. Un appel que les autorités qualifie aujourd’hui « d’incitation à la haine » et désigne comme responsable des violences intercommunautaires de la semaine dernière.