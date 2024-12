Tchad : les bureaux de vote ont ouvert, parfois avec retard, pour le deuxième jour de scrutin

Deuxième jour d'un triple scrutin, ce 29 décembre au Tchad, des élections qui marquent la fin de trois ans de transition. Hier samedi, c'était la diaspora, les militaires et les nomades qui étaient appelés aux urnes. Ce dimanche, c’est au tour de la grande majorité des électeurs inscrits sur les listes électorales de voter.

La sécurité était au rendez-vous autour du bureau de vote où nous nous sommes rendus ce matin, proche de la présidence, où Mahamat Idriss Itno, le président tchadien, fraîchement élevé à la dignité de Maréchal, a voté. Il a appelé les Tchadiens à se rendre aux urnes, d'autant que la participation est l'un des enjeux de ce scrutin, une partie de l'opposition ayant appelé à boycotter le vote.



Selon nos informations, il y a du retard dans l'ouverture de certains bureaux de la capitale. La faute au froid, nous dit-on, mais aussi à des problèmes logistiques : urnes et les bulletins arrivés avec retard, observateurs nationaux et internationaux absents, etc.



Cependant, samedi 28 décembre, lors de la première journée de vote - celle des militaires et des nomades pour ce triple scrutin, législatif, provincial et local - a été marquée par « un record historique » dans la participation, nous a confié plus tôt ce dimanche matin un rapporteur de l'Ange, l'Agence nationale de gestion des élections, avec 72 % de suffrages exprimés pour l'armée et 54% pour les populations nomades. Pour lui, cet engouement s'explique par le caractère inédit de ces trois élections simultanées. Il s'explique aussi par le fait que les dernières élections législatives datent de 2011.