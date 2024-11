Tchad: trois citoyens russes et un Biélorusse libérés après deux mois de détention à Ndjamena

L’air fatigué, les quatre hommes prennent tout de même la pose devant les locaux fermés de l’ambassade avant d’embarquer pour un vol à destination de Moscou, toujours sans que l’on sache ce qui leur était reproché.



Maksim Shugaley, qui se présente comme sociologue, est une figure emblématique des opérations d’influence politique russe en Afrique ainsi qu’un fidèle du défunt fondateur de Wagner, Evgueni Prigojine. Directeur de la fondation pour la défense des valeurs nationales, Maksim Shugaley avait déjà été détenu près d’un an et demi durant en Libye en 2019 pour tentative d’ingérence électorale



Avec son collègue Samir Seyfan, ils n’avaient plus donné signe de vie depuis leur arrivée le 19 septembre à l’aéroport de Ndjamena où ils se rendaient pour la troisième fois cette année, notamment pour participer au lancement des activités d’un centre culturel russe. Le représentant de l’agence de diplomatie culturelle dépêché pour l’occasion ainsi son interprète ont à leur tour été interpellés juste après l’événement.



Sans commentaires

Les autorités n’a fait aucune déclaration ni sur leurs arrestations, que des sources gouvernementales ont attribuées à l’ANSE, les services secrets tchadiens, ni sur leur détention ou même leur libération qui intervient en même temps que celle des banquiers Ismael Ngakoutou et Brahim Kossi Bichara.



On est en revanche toujours sans nouvelles du secrétaire général du Parti socialiste sans frontières, Robert Gam et de son secrétaire aux Finances Abakar Tourabi qui seraient, eux aussi, détenus par les services secrets tchadiens selon leurs proches.