Téléthon pour les familles déguerpies de Ouakam Terme Sud : Sonko lance un élan de solidarité et vise 500 millions

Le leader du Parti Pastef, les Patriotes, Ousmane Sonko s'est rendu ce lundi, au chevet des familles de militaires déguerpies de Terme Sud à Ouakam (Ouest de Dakar), relogées au centre socio-culturel de Mermoz/Sacré-Coeur par le maire Barthélémy Dias. Il compte ainsi apporter son soutien à ces familles. À cet effet, il a lancé un appel à tous les Sénégalais d’ici et d’ailleurs pour un téléthon de 100 million qui peut aller même jusqu’au-delà de 500 millions ou un milliard. «Je demande à ces familles d’être fortes et de rester soudées».



«Nous avons pris notre temps pour bien étudier cette affaire avant de s’y prononcer. Nous allons revenir ici pour apporter notre soutien dans la discrétion. Mais dès à présent, pour ce qui est de l’initiative liée au téléthon, j’appelle tous les Sénégalais de tout bord, dans le pays comme à l’extérieur, dont l’objectif est de 100 millions, prions Dieu que l’on puisse allez au-delà avec plus 500 millions, ou même un milliard. Donc nous lançons un appel, et nous le réitérons. Nous allons également participer dans tous les sens», a indiqué Ousmane Sonko.



Poursuivant ces propos, le Député de l’opposition d’ajouter : «nous savons que cela ne va pas régler le problème, mais ça va permettre d’atténuer la situation. Chacun de vous est en train de vivre une situation psychologique difficile. Mais c’est le moment d’être fort. Prenez-le comme une épreuve que vous allez traverser, et un jour où l’autre vous allez le raconter. Soyez fort et restez soudé ».