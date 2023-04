Témoignage du journaliste El hadji Assane Gueye sur le défunt Mame Less Camara

Le Directeur de la Rfm El Hadji Assane Gueye qui présentait ses condoléances à la presse sénégalaise et la famille de Mame Less Camara, soutient qu'il était un homme «tolérant et rigoureux dans l'action».



« C'est l'occasion de présenter mes condoléances à sa famille biologique, mais aussi la toute la presse, à tout le Sénégal au président de la République, et de prier pour que le bon Dieu l'accueille dans son paradis. Mame Less Camara est un homme tolérant, mais également très rigoureux dans l'action'', témoigne Assane Gueye.



Poursuivant , il ajoute : « Il ne tolérait pas le travail mal fait. Quelqu'un comme Mamoudou a fait le témoignage, hier dans ce sens. Il parlait de rigueur de la personne, malgré la gentillesse, cette générosité, il ne badinait pas avec le travail. Il tenait toujours à ce que le travail soit bien fait».