Tension à la trésorerie de l’Etat : Abdoulaye Daouda Diallo dément et donne des chiffres

Le ministère des Finances et du Budget dément l’information véhiculée au cours de ces derniers jours par la presse sénégalaise faisant état de tension de trésorerie au niveau de l’Etat et d’accumulation d’arriérés de paiements importants vis-à-vis d’entreprises exécutant des investissements publics. Les services d’Abdoulaye Daouda Diallo informent que le processus d’exécution du budget 2019 est normal et le rythme de recouvrement des recettes est correct ainsi qu’une prise en charge régulière des dépenses publiques.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, les services financiers de l’Etat informent que : « Depuis le 15 avril dernier, 491, 944 milliards de F Cfa ont été mobilisés pour la prise en charge des dépenses du personnel pour 146, 490 milliards de F Cfa ; pour le remboursement du service de la dette publique pour 117, 216 milliards de F Cfa et du paiement es prestataires de services et des décomptes dus aux entreprises exécutant des travaux au titre des projets e programme d’investissements publics pour 228,239 milliards de F Cfa ».



Le document indique que : «pour les dépenses financées sur ressources externes, depuis le 15 avril 2019, 76,1 milliards de F Cfa ont été payés dont 28,2 milliards D Cfa pour le secteur de BTP (Bâtiments et Travaux Publics, ndlr) et le Ter (Train express régional, ndlr ).