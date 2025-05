Tension au Conseil Départemental de Goudomp : les travailleurs réclament le paiement des rappels d’avancement

L’atmosphère est de plus en plus tendue au Conseil départemental de Goudomp, dans la région de Sédhiou (sud). En colère contre le non-paiement de leurs rappels d’avancement, les travailleurs ont manifesté leur ras-le-bol en organisant un point de presse mardi 20 mai. Arborant des foulards et brassards rouges en signe de protestation, ils exigent des autorités locales une résolution rapide de leurs doléances financières.



Le porte-parole du mouvement, Abdou Dicko, par ailleurs secrétaire général de la section locale du Syndicat National des Travailleurs des Collectivités Locales du Sénégal (SNTCLS), affilié à la CNTS, a exprimé avec fermeté l’exaspération des agents. « Nous invitons instamment le président du conseil départemental à établir un mandat de paiement, accompagné d’une demande d’avance de trésorerie auprès du payeur régional de Sédhiou, pour régler cette situation », a-t-il martelé.



Pour le responsable syndical, cette revendication ne souffre plus d’aucun délai. « Ce sont des chefs de famille qui ont des obligations financières lourdes. Ils ne peuvent plus continuer à travailler sans recevoir ce qui leur est dû », a ajouté M. Dicko.



Au-delà des revendications salariales, le syndicaliste a profité de l'occasion pour dénoncer ce qu’il qualifie de « situation catastrophique » dans laquelle se trouve l’institution départementale. « Le conseil départemental de Goudomp est sans téléphone ni connexion. Depuis 2017, aucun matériel n’a été déchargé par le comptable matinière : ni machine, ni équipement d’entretien », a-t-il déploré.



Face à ce qu’ils considèrent comme une inertie prolongée de la part des autorités, les travailleurs menacent de durcir le ton. « Si rien n’est fait dans les prochains jours, nous allons corser la lutte », a prévenu le secrétaire général du SNTCLS local.



Cette sortie des agents du conseil départemental met une nouvelle fois en lumière les difficultés de gestion et de gouvernance que rencontrent plusieurs collectivités locales à travers le pays. Reste à savoir si l’appel à la responsabilité lancé mardi sera entendu par les autorités départementales.