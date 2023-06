Tension au Sénégal : le secrétaire d’Etat américain a parlé au téléphone avec Macky Sall

Le secrétaire d’Etat américain a parlé au téléphone avec Macky Sall. Lors de leur entretien téléphonique, Antony Blinken a présenté ses condoléances pour ceux qui ont été tués lors des récentes manifestations. Il a profité de l’occasion, pour annoncer au chef de l’Etat que «les Etats-Unis réitèrent son soutien « au peuple sénégalais et aix valeurs démocratiques »



« A parlé aujourd'hui avec le président Macky Sall; nous avons discuté de la situation politique au Sénégal, et j'ai exprimé mes condoléances pour ceux qui ont été tués lors des récents troubles. J'ai réitéré le soutien des Etats-Unis au peuple sénégalais et aux valeurs démocratiques », a-t-il écrit dans un Tweet.

Aminata Diouf

