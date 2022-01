Tension entre militaires sénégalais et Mfdc: Dr Annette Ndiaye Seck demande à l'Etat d'ouvrir des négociations sincères

un militaire sénégalais tué et neuf (9) autres portés disparus, probablement entre les mains des éléments du MFDC. C’est ce qu’a annoncé la Dirpa lundi, dans un communiqué. La toute nouvelle présidente du Conseil départemental de Sédhiou et néanmoins Directrice de la Pharmacie nationale d'approvisionnement (Pna) a réagi suite à cette tension. Dr Annette Seck Ndiaye invite l'Etat du Sénégal à ouvrir immédiatement des négociations sincères et inclusives avec le Mouvements des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC).



"Je voudrais lancer un appel à la paix, un appel qui me tient à cœur parce que tout simplement les populations de la Casamance qui ont tant souffert de ces conflits et qui ont envie de vivre dans le calme, la sérénité et sans angoisse », a déclaré Dr Annette Seck Ndiaye.



Profitant de l’occasion, elle a lancé un appel aux parties afin que « nous puissions toujours maintenir le dialogue, faire la paix ».



A l’en croire, les femmes ne cessent de crier ce besoin de paix, leur amertume lié à ce conflit où elles voient leurs enfants, leurs époux et elles-mêmes meurtries par ces années de conflits.



Elle a rappelé sur la Rfm que : « la trêve que nous avons connue était source d’espoir. Donc, il est impératif pour nous, toutes les filles et fils de la Casamance s’unissent pour pouvoir ensemble continuer, à maintenir cette paix sociale ».