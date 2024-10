Tension politique au Sénégal : Thierno Bocoum invite Bassirou Diomaye Faye "à parler á son camp"

Thierno Bocoum, président du mouvement Alliance générationnelle pour les intérêts de la République (Agir) s’est prononcé, ce dimanche, sur la situation politique du pays. L’invité du Jury Du Dimanche (JDD) sur iRadio a interpellé le Chef de l’Etat et l’a invité à ‘’parler à son camp’’.



Analysant le discours du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, Thierno Bocoum a déclaré : « Dans le fonds, le président de la République doit parler à son camp. Aujourd’hui si on veut parler de démocratie, si on veut parler de paix et de cohésion sociale, on doit davantage mettre l’accent sur le comportement de ceux qui nous dirige aujourd’hui. Il y a des emprisonnements qui sont injustes, et qu’on observe. Il y a le cas de Bougane Gueye Dany, il y a d’autres, et il y a des déclarations incendiaires allant dans le sens de s’attaquer à des adversaires politiques. Ce qui est inacceptable. On ne peut pas, dans une démocratie, ignorer ceux qui nous dirigent. C’est pourquoi nous invitons le président de la République à s’impliquer davantage ».



L’invité du JDD a reproché également au président de la République d’avoir violé son serment. « Le président de la République est allé jusqu'à violer son serment pour tout simplement soutenir son PM. On a vu ce qui s'est passé avec la Déclaration de Politique générale (DPG). Dans son serment, il dit, je respecte et fais respecter la loi. Faire respecter la loi, c'est conseiller son PM à aller faire sa DPG. C'est, ce que dit la Constitution. Mais ce n’est pas créer avec lui, des superfluges pour le sortir de cette situation et tente de l'empêcher de faire sa déclaration de politique générale », dit-il.



Mieux poursuit le porte-parole de la coalition "Samm Sa Kaddu" pour les élections législativesdu 17 novembre : « On a vu un président de la République complice de son PM qui par tous les moyens cherche à donner des gages. On ne veut pas de ce président de la République là. On veut un président de la République qui assume totalement ses responsabilités. Et c'est ce que nous avons vu hier. Nous espérons qu’il continuera de cette logique ».