Tension politique : la CSA invite les deux camps à préserver le pays de la catastrophe

La Confédération des syndicats autonomes du Sénégal (CSA) dit avoir suivi le déchainement d'une violence dévastatrice durant la journée du 16 mars 2023 entrainnant des destructions de biens publics et privés la mort d'un jeune adulte, des blessés et des arrestations massives, dans un communiqué.



Elle rappelle que cette violence porte gravement préjudice aux intérêts des travailleurs, en particulier ceux du secteur informel. En effet, les difficultés de circulation, le ralentissement voire l'arrêt des activités économiques dans divers secteurs, privent de nombreux travailleurs du revenu quotidien dont ils ont besoin pour entretenir leurs familles.



Pis, selon la CSA, il s'y ajoute qu'un climat de tension permanente ponctuée parfois d'une atmosphère insurrectionnelle détourne du pays tous les porteurs de projets d'investissement. En conséquence, en plus des périls sur la paix civile et la stabilité du pays, cette violence préélectorale dans les discours et dans les actes, fait courir de graves risques économiques pour les populations qui sont ainsi otages des rivalités malsaines entre des camps politiques.



C'est pourquoi, la CSA, tout en déplorant cette violence dévastatrice, "condamne fermement" tous les acteurs notamment, les forces de sécurité pour la répression aveugle et les nombreuses arrestations. Elle appelle toutes les parties prenantes à la raison et à la "retenue pour préserver notre pays de la catastrophe". « Les légitimes appétits présidentielsne doivent pas conduire à brûler notre beau pays, le Sénégal qui a toujours été un havre de paix», expliquent les syndicalistes.



Aussi, la CSA invite et exhorte-t-elle les acteurs politiques à entamer "sans délai un dialogue politique franc et sincère" dans l'intérêt supérieur du pays, pour une élection présidentielle inclusive, démocratique et transparente en février 2024.



Face aux possibles périls sur le pays, liés aux dérapages durant la campagne préélectorale, le scrutin et la phase postélectorale, la CSA lance un appel à toutes les organisations syndicales de travailleurs, en particuliers aux centrales syndicales à constituer sans délai, "une large structure de concertation et d'action pour la médiation dans les crises politiques et pour la veille sur le processus électoral en vue d'une élection présidentielle inclusive, libre, démocratique et transparente".



Plus généralement, la CSA plaide pour la création d'une synergie de toutes les structures de médiation pour peser d'un poids significatif et d'une voix forte dans les missions de médiation.