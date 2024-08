Tension soulevée par les propos de Sonko sur le Port du voile à l’école : « Ne mettons pas notre patrimoine de paix et de tolérance en péril Aliou Sall

Le Premier ministre Ousmane Sonko, d’un ton impératif avait soutenu le 31 juillet 2024 que : « on n’acceptera plus que certains établissements interdit le port du voile à l’école ». Une affirmation qui a fini par mettre le pays dans une tension qui risque d’exploser si rien n’est fait.



Face à cette situation, des autorités responsables ont réagi pour tenter d'apaiser la tension.

Apres Idrissa Seck, ancien Premier ministre sous Abdoulaye et patron du parti Rewmi qui a dans un post Facebook, invité tout le monde à garder à l’esprit l’unité malgré la pluralité du peuple sénégalais. C’est au tour du frère de l’ancien Président Macky Sall de lever la voix. L’ancien maire de Guédiawaye et promoteur éducatif, appelle à la prudence.



« Comme beaucoup de Sénégalais musulmans, je me sens obligé, dans ce contexte de frustration et d’ostracisme, d’exprimer ma solidarité à la communauté catholique. Les raisons de ma solidarité sont multiples. C’est d’abord mon statut de musulman qui m’y oblige, fidèle aux recommandations de notre Prophète SAW en matière de bon voisinage. C’est aussi ma fidélité à l’esprit d’ouverture et de tolérance qui caractérise le Sénégalais qui m’y encourage. C’est enfin le produit de l’école catholique que je suis qui forge ma loyauté à celle-ci », a -t-il lancé.



Poursuivant : « Notre devoir, à tous, est d’apaiser les esprits. Inspirons-nous des relations entre Thierno Seydou Nourou Tall et Léopold Sédar Senghor ! Ou du même Léopold Sédar Senghor avec Serigne Fallou Mbacké. Soyons juste prudents ! Ne mettons pas notre patrimoine de paix et de tolérance en péril », a invité Aliou Sall.