Tensions à Paoskoto : Le maire réclame la libération des 27 manifestants dont des élèves et appelle au dialogue

Au lendemain des affrontements entre les populations et les forces de l'ordre à Paoskoto (dans le département de Nioro du Rip et la région de Kaolack), la situation reste tendue. Bala Mbaye, maire de la localité, a pris la parole pour réclamer la libération des 27 personnes arrêtées, parmi lesquelles des élèves. L’impact des tensions s'est également fait sentir dans le secteur éducatif, où les cours n'ont pas eu lieu ce samedi matin au lycée.



Ces manifestations ont éclaté en réaction à des opérations de levée de compteurs effectuées par des agents de Flexeau. Bala Mbaye a exprimé son indignation face à l'ampleur des événements : « Cela fait trois jours que nous vivons un véritable calvaire avec une forte mobilisation des forces de sécurité face aux populations. »



Le maire a particulièrement insisté sur la nécessité de libérer les élèves interpellés, soulignant l’importance de cette mesure pour apaiser les tensions.

« Parmi les arrestations, il y a des élèves qui n'ont pas pu suivre les cours. Nous demandons leur libération immédiate. Sans cela, il sera difficile d'engager des négociations, car certains resteront réticents », a-t-il réagit au micro de la RFM.



Face à cette crise, Bala Mbaye prône le dialogue et appelle au calme. « Nous pensons que seule la voie de l’apaisement, le dialogue et des concertations entre les parties concernées permettront de résoudre durablement ce conflit. Nous sommes prêts à jouer notre rôle dans ce processus », plaide t-il.



Pour tenter de désamorcer la situation, une réunion d'urgence a été convoquée ce matin, réunissant autorités locales et parlementaires de la région. L'objectif est de trouver une issue pacifique au différend qui oppose les populations à Flexeau.