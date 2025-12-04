Tensions à l’UCAD : le Collectif obtient un début d’accord et maintient ses revendications

Le Collectif des Amicales de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) dénonce, la « violation flagrante des franchises universitaires » à la suite de l’intervention des forces de l’ordre sur le campus pédagogique. Dans le communiqué parvenu à PressAfrik, la structure étudiante estime que « les événements récents traduisent un non-respect des engagements pris » lors des premières discussions avec les autorités.Le Collectif rappelle « avoir suspendu son mot d’ordre de grève pour ouvrir des négociations, à condition que la note autorisant la présence des forces de sécurité à l’UCAD soit retirée. Cette exigence constitue, selon les étudiants, le point central du désaccord. »Reçu la veille par le Président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, le Collectif affirme qu’une nouvelle session de négociation s’est ensuite tenue avec le ministre de l’Enseignement supérieur, Daouda Ngom, de 00h à 02h du matin. Les étudiants disent également avoir été en contact direct avec le Premier ministre, Ousmane Sonko. Selon le document, plusieurs propositions ont été formulées concernant les Masters 1 et 2. Une partie des revendications académiques a trouvé une issue favorable, mais « la majorité reste en discussion ». Les étudiants affirment que la première exigence jugée essentielle dont le retrait définitif des forces de l’ordre de l’espace universitaire a été acceptée par les autorités, ouvrant ainsi la voie à la poursuite du dialogue.Le Collectif a annoncé qu’il retourne à la base pour échanger avec ses membres avant de reprendre les négociations ce jeudi à 17 heures. Il réaffirme son engagement « total » envers la communauté étudiante et assure que, malgré les tensions, il demeure « serein, cohérent et déterminé » dans la défense des intérêts universitaires.